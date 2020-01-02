وفاة شهلا رياحي أول مخرجة سينمائية إيرانية

ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز الـ93 عاماً توفيت أول مخرجة سينمائية في إيران ​شهلا رياحي​.

وتعد الراحلة رياحي التي ولدت في السابع من شباط/ فبراير 1927 بالعاصمة طهران أول مخرجة للسينما في إيران، كما دخلت عالم التمثيل في عام 1944 وتوقفت عنه في السنوات الأخيرة بسبب مرضها.

الراحلة رياحي أطلت للمرة الأولى في السينما في فيلم "الأحلام الذهبية" وفي عام 1956 أصبحت أول امرأة إيرانية تقوم بإخراج فيلم وهو "مرجان".

كما شاركت رياحي في إنتاج العديد من الأعمال الفنية منها "مرجان، والأحلام الذهبية، ومنتصف الليل، وحلم الصيف، وموت الفهد، والهروب من الجحيم، وعين النسر، وهدية الهند".

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