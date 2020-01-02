بعد 7 سنوات من الاعتزال... تيسير فهمي تظهر من جديد

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المعتزلة ​تيسير فهمي​، صور وفيديو جديدين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بأحد الأماكن الأثرية، برفقة عدد من السياح.

وحاز الفيديو إعجاب الجمهور، كما انهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين عبّروا عن سعادتهم لعودتها للظهور.

يُذكر أن الفنانة تيسير فهمي، غابت عن الساحة الفنية بعد ثورة 25 يناير، والتي شاركت فيها، وأعلنت اعتزالها بشكل نهائي العام 2013. وقدمت العديد من الاعمال أبرزها: "السلاح" و "أبناء ولكن" كما قدمت عمل مسرحي واحد "حضرات السادة العيال".