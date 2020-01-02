ميرنا وليد - بيروت - سخر المخرج اللبناني ​شربل خليل​ من الأخبار الملفقة حول موضوع هروب رجل الأعمال اللبناني الأصل ​كارلوس غصن​ من الاقامة الجبرية في اليابان ودور التيار الوطني الحر بالموضوع.

وكتب خليل عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي:

"الفرقة الموسيقية التي دخلت الى منزل كارلوس غصن ليهرب بصندوق إحدى آلاتها كانت بقيادة ​سمير صفير​ ونقل الى مطار طوكيو بسيارة ​سليم جريصاتي​ حيث هرب بطائرة جبران باسيل، وقرر غصن التكلم للإعلام بعد أن غنى له زين العمر ساكت ما بدك تحكي؟ حرفيا هيك صار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شربل خليل يكشف علاقة جبران باسيل وسمير صفير بهروب كارلوس غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.