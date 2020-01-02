الصورة الأولى لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري ​أحمد خالد صالح​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة الأولى التي تجمعه بخطيبته الممثلة المصرية ​هنادي مهنا​، والتي تأتي بعد الإحتفال بخطوبتهما.

وعلّق عليها بالقول:"الحمد لله ‏حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا بكل اللي فيها من حلو ووحش، وكان ختامها ‏مسك بالنسبة لي إن شاء الله 2020 تبقى أحلى وأحلى وكل اللي نفسه في حاجة يحقّقها، كل سنة وأنتم طيبين".

ومن ناحية أخرى، كان فاجأ الفنان المصري تامر حسني، بحضوره الحفل تلبية لطلب الموسيقار هاني مهنى والد هنادي لعلمه بحبها الشديد له، وما إن رأته حتى بدت عليها علامات الدهشة وبكت بمجرد اقتراب تامر منها لتهنئتها. ونشرت هنادي فيديوهات من خطبتها على خاصية الصور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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