داوود حسين يصدم محبيه ويعلن إجرائه عملية جراحية في القلب

ميرنا وليد - بيروت - صدم الممثل الكويتي ​داوود حسين​ كل محبيه حيث أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على سرير المرض وعلق عليها بالتالي:

"الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز و جل .. ووجود انسان يحب عمله و يملك كاريزما انسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع .. انه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة امثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي .. في مستشفى مبارك .. قسم القلب .. شكراً من القلب الذي عالجته .. ومرحباً بك في قائمة اخوان دنياي".

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