تراند اليوم : إليسا تختار التحدّي عنواناً للعام الجديد

عناوين كثيرة طُرحت عنواناً لألبوم الفنانة إليسا المنتظر، لكن حتى آخر يوم من السنة الفائتة، لم تجزم إليسا بأي عنوان يستحق أن يحمله العمل الغنائي الجديد.

عنوان الألبوم المنتظر

لكن علم موقعنا أن تركيز إليسا وفريق عملها سيكون على عنوان واحد، هو ما حملته السنة المنصرمة من تحديات واجهت إليسا، ليس أقلها تفاعل الناس مع وضعها الصحي والرسائل الكثيرة التي وجّهتها بعد تعافيها من سرطان الثدي، بل كذلك مشاركتها ورفع سقف آرائها السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها في الثورة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واستمرارها في دعم الانتفاضة ومشاكل الناس.

موعد طرح الألبوم

التحدي يبدو أنه سيكون العنوان الأبرز الذي سيحمله الألبوم المقبل، وإن كان التأجيل سيكون لشهر كامل مع بزوغ ليلة عيد الحب في 14 فبراير/ شباط المقبل.

إلى ذلك، تتهيّأ إليسا، وبدعم كبير من شركة روتانا، لإحياء أول حفل لها هذه السنة في الكويت حيث سيكون تفاعل الناس مع صاحبة “ولا بعد سنين” مضاعفاً، خصوصاً بعدما لم يتسنَّ لها ملاقاة جمهور الخليج في المملكة العربية السعودية بسبب مشكلتها مع المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وربما تشهد السنة الجديدة حلولاً لهذه الأزمة.