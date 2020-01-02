تراند اليوم : أحمد السقا لزوجته: والدي حذّرني من الزواج

في إطلالة خاصة لفارس السينما المصرية أحمد السقا في حلقة ليلة رأس السنة من برنامج Its show time الذي تقدّمه زوجته الإعلامية مها الصغير، كشف عن العديد من أسراره لأول مرة.

أسرار شخصية

لقاء ودّي جمع بين السقا كنجم سينما وبين زوجته كإعلامية في حلقة خاصة، كشفا فيها عن أسرار وتفاصيل خاصة بحياتهما لأول مرة، حيث اعترف بنصيحة والده له ضاحكاً: “اوعى تتجوز يا إبني”، مشيراً إلى أن نصيحته الأخيرة له قبل وفاته كانت أن يكون قريباً من الناس دائماً وأن يكون متواضعاً أيضاً.

كما كشف عن أول هدية فاجأ بها زوجته مها الصغير وهي “فرسة” أطلق عليها اسم “ملك”، في المقابل كشفت مها الصغير عن بعض عادات زوجها، فقالت إنه يعشق الأكلات الشرقية كالفول والبيض والشاي، كما يفضّل الصحراء كثيراً عن البحر، وأنها هي من تهتم دائماً بأزيائه، أما أول هدية اهدتها له فهي “تيشيرت”.

واعتبرت مها أن ابنهما حمزة هو نسخة من والده، وأن السقا يغار جداً على ابنته نادية، أما ياسين فهو “دلوع مها”.

هذا ما يزعج السقا

في الفترة الأخيرة، أصبح أحمد السقا من النجوم الموجودين بنحو ملحوظ على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة الإنستغرام، وذكر السقا أنه لا يتقبّل التعليقات السلبية نهائياً وأن عائلته خط أحمر بالنسبة إليه، وهذا ما جعله يتوجه إلى منزل أحد المتابعين بعد أن تعدّى عليه وعلى أسرته في أحد التعليقات.

صداقة ظافر

وكشف السقا أن هناك علاقة صداقة جمعت بينه وبين ظافر العابدين بعد تعاونهما الأول في فيلمه الأخير “العنكبوت” المقرّر طرحه في دور العرض السينمائية قريباً، خاصة أن الاثنين اجتمعا على حب كرة القدم.