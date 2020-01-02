أحمد السقا يكشف عن ترشيحه لأداء شخصية “جيمس بوند”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الممثل المصري ​أحمد السقا​ عن تلقيه سابقاً عرضاً لتجسيد شخصية “جيمس بوند” في السلسلة الشهيرة.

وأشار “السقا” إلى أن أحد صناع سلسلة Friday the 13th أطلعه على مقالة كان مرشحاً فيها لتجسيد شخصية العميل السري “جيمس بوند”، التي أُريد لها ألا تبقى حكراً على الإنجليز، وتم بالفعل إجراء تصويت حصل فيه على المركز الأول، لكن الدور ذهب لمن كان في المركز الرابع عشر.

وخلال حلوله ضيفاً على برنامج It’s Showtime على قناة CBC، قال أحمد السقا أنه أكثر الممثلين تصويرا في الخارج بين أبناء جيله، ومن منطلق خبرته وتجاربه، يستطيع القول أن في مصر الآن تقنيين لأفلام الأكشن، وتنفيذ المشاهد الخطرة، يتفوقون على أقرانهم في الخارج.