جاستين بيبر في سلسلة وثائقية عن ألبومه الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: يتحضر النجم العالمي ​جاستين بيبر​ لإطلاق سلسلة وثائقية حول إنتاج ألبومه الجديد، وذلك من خلال قناته على موقع “يوتيوب”.

وتواكب السلسلة المؤلفة من عشر حلقات بيبر خلال تسجيله أول ألبوم جديد له منذ العام 2015.

وأعلن يوتيوب أنه سيتم عرض سلسلة “جاستن بيبر: سيزونز” لأول مرة في 27 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال بيبر :”قدم لي يوتيوب منصة وجمهوراً، فإستطعت مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين، إنه شعور رائع أن أشارك مع يوتيوب في هذه السلسلة الوثائقية الأصلية، وأريد أن يكون جمهوري جزءاً من هذه الرحلة”.