ابنة ترامب وحبيبها اللبناني يحددان موعد زفافهما

متابعة بتجـــــــــرد: حددت ابنة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الصغرى، ​تيفاني ترامب​ ، وحبيبها رجل الاعمال اللبناني الاصل ​مايكل شربل بولس​ يوم 11 كانون الثاني/يناير موعدا لزفافهما. وحسب التسريبات من المصادر المقربة فإن الزفاف سيتم في ولاية فلوريدا وقد تم توزيع بطاقات الدعوات. ويبلغ مايكل من العمر 25 سنة وهو يصغر زوجته المستقبلية تيفاني سنة واحدة ويمتلك 4 جنسيات وعائلته اللبنانية معروفة انها من العائلات الثرية في الولايات المتحدة الأميركية فوالد العريس هو اللبناني المليونير ​مسعد بولس​، الذي يدير مجموعة من الشركات وتقدر بمليارات الدولارات، في قطاعات عديدة منها السيارات والمعدات والبناء.

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