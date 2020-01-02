شاب يتحدى ميريام فارس بالرقص على المسرح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل شاب في تحدي مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بالرقص على المسرح، أثناء حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل جنوني.

وتداولت صفحات على السوشيال ميديا مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه ميريام مع شاب يتحداها بالرقص على المسرح، حيث داعبت الفنانة اللبنانية، الشاب، قبل أن يبدأ التحدي بينهما.

وقالت ميريام للشاب: "بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق"، فما لبث أن استجاب الشاب ونزل على ركبتيه، فانفجرت المطربة اللبنانية من الضحك وقالت له: "لا ما قصدي هيك".

وبدأت ميريام بالرقص مع الشاب على المسرح، وسط صيحات الجمهور، بينما لم يلقى الفيديو ترحاب العديد من المتابعين، موجهين النقد للشاب الذي حاول تقليد حركات "فارس" في الرقص.

وسخر كثيرون من الشاب حيث قال أحدهم: "إذا لم تستحي افعل ما شئت" ، وقال آخر: "وش الهلاقة إذ هذا سعودي أصلي ما هو صيني أنا أنتحر".

وكانت متابعة سعودية قد سبق وأن تحدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس برقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول بالسعودية يوم الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت صاحبة الحساب الشقردية بنت فيصل عبر تويتر، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات بحفلاتها المختلفة، وعلقت قائلة: "‏‎راح تنورينا يا أجمل فنانة وكمان راح اتحداك برقصة".

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وردت ميريام فارس، على الفتاة السعودية قائلة: "وأنا قبلت التحدي"، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التدوينة، معربين عن سعادتهم بقبول ميريام التحدي خاصة وأنها من الفنانات اللاتي يقدمن فقرات استعراضية ضمن حفلاتهن تلقى إعجاب الجمهور.

وكانت ميريام، وجهت رسالة تهنئة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ميريام"، صورة لها، وعلقت قائلة: "ينعاد على كل الناس بسنة جديدة حاملة معها الصحة والأمل والتفاؤل، وبتمنى بهل السنة يحل السلام والطمأنينة وين ما كان وخاصة ببلدي لبنان".

وفي سياق آخر تستعد ميريام حاليًا لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم السبت الموافق 4 يناير بمنتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، وسيشاركها في الحفل الفنانة أنغام والفنان عبد الله الروشيد .

وتعيش ميريام فارس، حالة انتعاشة فنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إحيائها حفل غنائي مؤخرَا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية وشاركها خلال الحفل الفنان المغربي سعد لمجرد، وحضر الحفل عدد كبير من جمهورهما حيث كان الحفل الأول لهما في موسم الرياض.

يشار إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الغنائية هو فيديو كليب "قومي"، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.