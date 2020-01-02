أحلام تتقمص شخصية "طفلة" وتردد: راغب أكلني ساندويتشه.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي باب الانتقادات ضد الفنانة الإماراتية أحلام وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "التيك توك" وهي تتقمص شخصية "طفلة" صغيرة كانت تريد شيئًا معينًا منحها له والدها فأثار فرحتها.

وأظهر المقطع الفنانة أحلام، وعلى ما يبدو أنه من كواليس برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" حيث كانت تغادر غرفة زميلها النجم اللبناني راغب علامة وهي تحمل إحدى المشروبات الغازية وتردد: "أكلت عند راغب أكلني سندويتشه".

وبدت أحلام وهي تتراقص كالطفلة العائدة إلى غرفتها وكان حولها اثنان من مساعديها، ما دعى الكثيرين لانتقادها بسبب تقمصها لشخصية الطفلة وهو ما لا يليق بنجوميتها أو سنها فقال المتابوين: "شوفي حبي أحلام أنا أحبك بس حركات طفوليه ودلع وربي ما تناسبك"، و"تسوي نفسها طفلة"، وغيرها من التعليقات.

وأرجع البعض الآخر أن هذا المقطع يدل على قوة العلاقة التي أصبح عليها أحلام وراغب علامة خاصًة بعد المناوشات وحالة الجدل التي أثيرت حولها بشأن تواجدهما سويًا في البرنامج ومن يكون صاحب الكلمة العليا ويظهر كالمترأس للجنة التحكيم.

وكان المتسابق التونسي مهدي عياشي من فريق النجم اللبناني راغب علامة، قد حسم لقب برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، بعد منافسة على اللقب استمرت 14 أسبوعًا متواصلة على ثلاثة مراحل.

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وقال راغب علامة في مقابلة مع "فوشيا" إنه كان واثقًا من فوز مهدي عياشي موضحَا أنه سيشتاق للفنانة أحلام، فيما قالت الأخيرة إنها لم تتغير في علاقتها مع راغب علامة ولكن راغب هو الذي تبدل تمامًا.

واتسمت حلقة "ذا فويس" الختامية بالكثير من المفاجآت حيث أطلقت الفنانة سميرة سعيد أغنية جديدة وهي "هليلة"، وفاجأ راغب علامة جمهوره بغناء أغنيته "كان غيرك أشطر" باللهجة الخليجية للمرة الأولى.

وفاجأ محمد حماقي الحضور بتواجد زوجته معه وهي نهلة الحاجري، كما قدّم على المسرح أغنيته الشهيرة "يا ستّار"، كما فاجأت أحلام الجمهور بإطلاق أغنية جديدة حملت عنوان "أنا مدري" كلمات بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي.

يُذكر أن مواهب الحلقة الختامية فاجأوا الجمهور بتقديم أغنية جماعية حملت عنوان "حب الأيام" وغناها المتسابقون الأربعة رضوان الأسمر وإيمان عبدالغني ومهدي عياشي وفهد مفتخر، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.