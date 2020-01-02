داوود حسين يتعرض لجلطة قلبية..وهذه حالته الصحية الآن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان الكويتي داوود حسين إلى جلطة قلبية دخل على إثرها المستشفى، وأجريت له عملية قسطرة في القلب، فيما يرقد الآن على سرير الشفاء وحالته مستقرة.

ونشر الفنان الكويتي صورةً له من داخل المستشفى بعد الجراحة برفقة الطبيب المعالج وعلق داوود، على الصورة التي نشرها عبرحسابه الرسمي على إنستغرام قائلاً: "الحمد لله رب العالمين.. أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل.. ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة.. محب للخير.. صديق الجميع..إنه يجعلك تفخر بوجود الأطباء أمثاله في الكويت".

في السياق ذاته عبر مجموعة من الفنانين عن دعمهم لداود الحسين من خلال مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وعلى رأسهم الفنان طارق العلي حيث تمنوا الشفاء العاجل لداود الحسين وأن يتجاوز أزمته الصحية قريباً.

من جهتها، كتبت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان على حسابها في تويتر: "ألف سلامه على الفنان الكبير داوود حسين حيث يرقد بمستشفى مبارك بعد تعرضه لازمه صحية..الله يقومك بسلامه ويرجعك بيتك بكامل صحتك".

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وتفاعل جمهور الفنان الكويتي مع خبر الوعكة الصحي التي ألمت به ودعوا له بالشفاء والعمر المديد مبدين تأثرهم الكبير، وحبهم الكبير له من خلال دعواتهم.

يذكر أنَّ الفنان الكويتي يشارك حاليا في مسلسل "ذاكرة الظل"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بالاشتراك مع مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله وروان المهدي ومحمد صفر وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج الفنان محمد كاظم.

ويصل عدد أعمال داوود حسين إلى 50 مسلسلًا، و47 عملًا مسرحيًا، وفيلمان مصريان هما "عندليب الدقي" مع محمد هنيدي، و"على جنب ياسطى" مع أشرف عبد الباقي، بجانب عدد من تجارب الدبلجة لأعمال الرسوم المتحركة.

كما خاض تجربة تقديم البرامج بعدة أعمال ومشاركات تنوعت ما بين برامج حوارية وبرامج مسابقات ومن هذه البرامج: "ظهيرة الأربعاء"، "دوري النجوم"، "داود شو"، "مشروع معلق"، "فاصل ونعود مع داوود" و"الوديعة".