شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يبدأ تحضيرات "الوجه الآخر" مع الشندويلى وبكير فى 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم ماجد المصرى للتحضيرات المبدئية لمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، وهو اسم مبدئى، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فداء الشندويلى، وإخراج محمد بكير، حيث يعقد المصرى جلسات عمل مكثفة حاليا لوضع الخطوط العريضة للمسلسل، بالإضافة إلى الشخصيات الرئيسية للمسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة .

وعرض مؤخرا لماجد المصرى مسلسل "بحر" ، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة، واعتمد العم لعلى اللهجة الصعدية، التى برع فيها ماجد أمام الجمهور، ولفت الأنظار تجاه خلال أحداث المسلسل.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وشارك ماجد المصرى فى العرض المسرحى "لوكاندة الأوباش" ، التى عرضت فى موسم الرياض بالسعودية، وشارك فى بطولتها كل من حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.