محمد الصفي: "أنا باتمان الكويت".. ما علاقة الدكتورة خلود ونهى نبيل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال طبيب الأسنان محمد الصفي، إنه لم ينتقد الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، لشخصها، ولكنه انتقد منتجا طبيا روجت له، مشيرا إلى أنه لا توجد منافسة بينهما لأنه مشهور قبل ظهورها بفترة كبيرة.

وتابع نبيل الصفي، ضمن تصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا، أثناء حلوله ضيفا في أول حلقات برنامج "ليمو" الذي يقدمه الإعلامي علي بن حسين، قائلا :"أي حد يسوي غلط أنا أرد عليه، وأشبه نفسي ببتمان الكويت، لأني أحاول أن أصحح خطأ الأشخاص بأسلوب لائق".

أما عن هجومه على الفنانة "بلقيس"، قال إنها كانت على علم بأنه سيرد عليها من أجل التوضيح، مؤكدا أنه تعامل مع كل الأسماء التي هاجمها مؤخرا.

وتابع "الصفي"، أنه لم يقصد شخصية بعينها للهجوم، لكنه ينتقد كل من يروج لمنتجات طبيبة غير صحيحة، موضحا أنه هاجم أيضا الفاشينيستا فاطمة المؤمن شقيقة المحامية الخاصة به، والتي تربطه بأسرتها علاقات شخصية، وذلك بسبب إعلانها المضلل عن حبوب تساعد على الوقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

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وكان "الصفي" ظهر في فيديو، نشره عبر حسابه في سناب شات انتقد فيه فاطمة المؤمن وقال إنها نشرت إعلانا تروج من خلاله لحبوب تساعد على الوقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين والإيلاستين ويحمي من أشعة الشمس، مؤكدا أن هذا المنتج فيه تضليل للناس من خلال طريقة التسويق الخاطئة له.

على الجانب الآخر، رد محمد الصفي، على التشكيك في المراحل الدراسية التي تخطاها، مشيرا إلى أنه كان الأول على الكويتيين في المرحلة الثانوية، ثم سافر للتعلم في أمريكا من سنة 1997 حتى 2004 في جامعة وست فرجينيا الأمريكية، لكن حدثت له مشاكل مع الجامعة في آخر عام، وكان تخصصه وقتها علوم الكيمياء، ثم دراسة طب الأسنان 3 سنوات أخرى.

واشتهر الطبيب محمد الصفي، بحملات الهجوم التي يطلقها دائما على عدد من الفاشنيستات الكويتيات الشهيرات، وأبرزهن الدكتورة خلود ونهى نبيل، بسبب المنتجات الطبية والصحية التي يروجون لها بهدف الإعلان واتهمهم بجهل ما يعلنون عنه، وهو ما دفع وزارة الصحة الكويتية، لتحويل مجموعة من الفاشينيستات إلى النيابة العامة وذلك لقيامهن بالدعاية والإعلان لمنتجات طبية غير مرخص بتداولها وتهدد صحة المواطنين، دون الإعلان عن أسماء أي منهن حتى الآن.