حسين الجسمي يُطلق "عيون الشوق"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة بعنوان "عيون الشوق" عبر قناته الرسمية على YouTube. وهي من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل.

هذا وتمنّى الخير لمحبيه واعداً بلقاءٍ قريب معهم في "إكسبو 2020

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