هيفاء وهبي تستقبل العام الجديد بحفلين في القاهرة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استقبلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، العام الجديد في القاهرة بحفلين أحيتهما بإطلالتها الجديدة.

وفيما تفاعل الجمهور مع أجوائها الاستعراضية، اختارت لحفلها الأول فستاناً أخضر ولحفلها الثاني القماش الشفاف، فيما كان شعرها الأشقر مُلفتاً بعدما عوّدت الجمهور على لونه بالأسود منذ انطلاقتها بعالم الفن. حيث انتشرت صورها والفيديوهات من حفلها، كما شاركت بدورها العديد من اللقطات الحيّة والصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



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