شكرا لقرائتكم خبر عن "ساقي الورد" و"واحد يخون" أغاني محمد محيى بتوقيع محمود شريف فى الألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد محيي لأول مرة مع الملحن محمود شريف بأغنيتين من ألبومه الجديد، هما الأولى تحمل اسم "ساقي الورد"، والثانية "واحد يخون"، والأغنيتين من كلمات نور حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد، حيث قال ملحن الأغنية محمود شريف لـ"الخليج 365" إنه سعيد بالتعاون مع محمد محيى في رصيد الفني، موضحًا أن الأغاني تحمل طابعًا جديدًا غير أعماله السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور متمنيًا أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور محيي.



محمد محيى ومحمود شريف

من ناحية أخرى قرر محمد محيي طرح ألبوم الجديد بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنيات بعنوان "قضية"، وهي من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "اخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست امري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة".. وغيرهما.

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كواليس تسجيل الاغانى

ويتعاون محمد محيي في الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي ونور الدين مصطفى وهاني رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا امين.

كما يتعاون مع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادي ومحمود شريف وكريم حمدي ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغاني من ألحان محمد محيي، فيما اقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد ومحمد العشي ورفيق عاكف.

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيي كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.