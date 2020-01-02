شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يحيى حفلا غنائيا فى مدينة نصر 24 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد كامل لإحياء حفل غنائي داخل إحدى القاعات بمدينة نصر، يوم الجمعة الموافق 24 يناير الحالى، احتفالاً بالسنة الجديدة 2020، ومن المقرر أن يقدم كامل خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة "مش شرط"، بعدما أحيا يوم الجمعة الماضى حفلين غنائيين ضمن حفلات ليلة رأس السنة، بمشاركة فريق الدخلاوية، فى أحد الفنادق الكبرى بالهرم، والثانية ليلة رأس السنة فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل"، والتى تربعت على عرش تريندات اليوتيوب على مدار أسبوع، وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة.

أحمد كامل طرح مؤخراً أغنية "قولى" التى كتب كلماتها ولحنها، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetozوظهرت في صدارة تريند يوتيوب طوال الأيام الماضية منذ طرحها يوم 22 نوفمبر الماضي، وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـ اللي بينا.. قولي كرهاك بـ 100 طريقة .. لو يسألوكي عني يوم..قولي مش فكراه الحقيقة..قولي غاب مش فاكرة شكله..قولى مات ومعاه مشاكلة"، قولي قلبي حب بعده.. واعملي فيها البريئة..كوني مظلومة فـ حكايتك..باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع.. بس وانتي قدام مرايتك..تقدرى تبوحى بمشاعرك.. قولي والله ما احب بَعدك".

يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها.