تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: وفاة ابنتي كانت راحة لي

كشفت فنانة مصرية شهيرة كواليس وفاة ابنتها ، مؤكدة أن الأمر جلب لها الراحة .

وقالت الفنانة داليا البحيري في تصريحات لبرنامج تلفزيوني: كنت كلما رأيت طفلتي خديجة كنت بسأل ربنا لو كان بيبحبني من بين ملايين البشر .. وجاءتني الإجابة في صورة وفاة ابنتي.

وأضافت: وفاة ابنتي كانت راحة ليها .. وكمان هتخليني أرجع أقف على رجلي تاني لأني كنت هتألم في كل مرة أشوفها وسط صاحباتها .. لأنها كمان مكانتش هتقدر تعيش حياة طبيعية.

وتابعت: ربنا عوضني بابنتي "قسمت" وبقيت بعيش معاها كل لحظة مضاعفة.

