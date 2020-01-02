شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة المبدئية لـ فريق عمل ألبوم حميد الشاعري 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم حميد الشاعري تسجيل أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم 2020 مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، حيث يتعاون في الألبوم للمرة الأولى مع عدد من الشعراء والملحنين داخل ألبوم، ومن الأسماء التي تشارك في تنفيذ الألبوم حتى الآن، من الشعراء محمود صلاح، وعزيز الشافعي، وأحمد راؤول، وأمير طعمية، وأحمد حبيب.

ومن الملحنين محمد رحيم، وبلال سرور، ومصطفى شوقي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، ولحن أيضًا حميد لنفسه عددًا من الأغاني في الألبوم، الذي ينفذ توزيعات أغنيه بنفسه، حتى الآن هو فريق عمل حميد لألبومه الجديد.

وحرص الشاعري على التواجد على الساحة الغنائية من خلال طرح بعض الأغاني السينجل، والديتو مع بعض المغنيين، أخرهم أغنية "شد الفيشة" مع المغنى هانى عادل، والتي حصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية من محبي الاثنين.

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كان قد أشعل الكابو حميد الشاعرى أجواء حفله فى الشيخ زايد، في فترة الماضية، حيث يعد هذا الحفل هو أول ظهور لحميد الشاعرى فى حفل لايف منذ سنوات طويلة فى القاهرة.

واحتفل الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده في نوفمبر الماضي، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن ورموز المجتمع، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس، هشام عباس وإيهاب توفيق وأحمد جوهر وحسام حسني، كما حضر الفنان أحمد فلوكس، والإعلامية التونسية عائشة عثمان وزوجها المنتج أيمن بوجبل، ومن جيل المطربين الشباب حضر أحمد زكريا وأحمد عوض ومصطفى يوسف، وعزيز الشافعي ومحمد يحي ومحمود الخيامي وأحمد زعيم وبلال سرور وأشرف السرخوجلي..وغيرها