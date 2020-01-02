سيرين عبد النور تستعيد إطلالتها المعتادة بفستان فضى فى حفل بشرم الشيخ

الخميس 2 يناير 2020

بعد أن خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة والمختلفة تماما عن مظهرها المعتاد خلال الأيام السابقة، عادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إلى إطلالاتها المعتادة خلال مشاركتها فى إحياء حفل بمدينة شرم الشيخ، من خلال فستان فضى من لابرجوازى، وعلقت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام قائلة "كل سنة وأنتم بخير وراحة بال يا رب.. الله يكون معنا بهالسنة الجديدة شعباً ووطناً وتكون بداية جديدة لالنا كلنا ... بحبكم".



كانت الفنانة اللبنانية المعروفة بأناقتها وإطلالتها الساحرة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير أثارت إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث اعتمدت على تصفيفة شعر قصير للغاية وأسدلت الغرة على جبهتها، وزينت شفاهها بلون أسود لامع وداكن، وعلقت على الصورة التى نشرتها عبر تويتر، قائلة "حلو نغير لوك بألوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد".

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وتعتبر سيرين من النجمات اللبنانيات اللاتى حققن نجاحا جماهيريا كبيرا فى مصر، على المستويين الغنائى والتمثيل السينمائى.

وكانت سيرين قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة متخيلة لها فى سن الشيخوخة، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، واستخدمت النجمة اللبنانية أحد برامج تغيير ملامح الوجه والذى يعمل على تكبير ملامح الوجه أو تصغيرها، من أجل تكبير ملامح وجهها لمرحلة الشيخوخة، وكتبت: "ركزوا منيح مين هالست؟ سيرين عبد النور 2060".

كما نشرت فى احتفالها بالكريسماس صورة مع زوجها وأطفالها وعلقت عليها قائلة "أفضل من كل الهدايا يللى حول شجرة عيد الميلاد وجود عائلة سعيدة متعلقة ببعضها".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.