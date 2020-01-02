الفنان محمد هنيدي يشيد بفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني

أشاد الفنان محمد هنيدي، بفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني بعد مشاهدته بأحد السينمات، وغرد محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏مبروك فيلم الفلوس تامر حسني مجتهد جدًا جدًا بجد براڤو‎ فيلم "الفلوس". ليعلق الفنان أحمد السقا لـ هنيدي، "‏‎انت قلبك مات بقي وبتدخل السينما من غيري".

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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