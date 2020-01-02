ناهد السباعي تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها لحظات استقبال للعام الجديد، بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت ناهد السباعي في الصور، بإطلالة جريئة مرتدية بلوزة مكشوفة من الكتفين ومعها الفنانة بسمة. وعلقت ناهد السباعي على الصور "عام سعيد". وانهالت التعليقات من متابعي ناهد السباعي لتهنئتها بالعام الجديد والإعجاب بإطلالتها. قد يهمك أيضا: ناهد السباعي تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان "الجونة" ناهد السباعي تخضع لجلسة تصوير حازت على إعجاب الجمهور

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