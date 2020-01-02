"مامي كوسا" أغنية جديدة لـ حسن الشافعي مع أحمد سعد وكنكا

طرح الموزع الموسيقي حسن الشافعي، أغنية جديدة بعنوان "مامي كوسة" مع كل من الفنان أحمد سعد، وكنكا، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". وتقول كلمات الأغنية :" مامي كوسا.. مامي مامي كوسا.. أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا.. فين أيام زمان.. فين هي الشهامة.. مبقتش ألاقي الصاحب اللي أعوزه وقت عوزة.. هي موجة كله خدها موضة.. أشكي لمين ظروفي وأقوله ده إحنا كنا.. كنا عايشين كنا راضيين.. حلمنا الستر مش ملايين.. جنب بعض كلنا واقفين.. على الطبيعة مش وهميين".

"مامي كوسة" كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كنكة، وخالد عصام الدين، وتوزيع حسن الشافعي. يذكر أن أبرز أعمال حسن الشافعي، الفنية أغنية "مايستهلوشي" مع أبلة فاهيتا، والتي حققت نجاح كبير جدًا وقت طرحها.

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