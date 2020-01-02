شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع عن العام الجديد 2020: سنة مليئة بـ3 تحديات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على ربيع لـ"الخليج 365" أنه يتمنى فى عام 2020 على المستوى المهنى عدة أمنيات كلها تتعلق بأعماله التى يحضر لها حاليًا، خاصة أن هذا العام حافل بالعديد من التحديات الذي يحضر لها ويراهن عليها جميعًا، لذا يأمل أن يحالفه التوفيق في تلك الأعمال، وأكد ربيع أن عام 2020 من المفترض أن يشهد طرح فيلم "الخطة العامية" الذي يصوره حاليًا مع كل من عمرو عبد الجليل وغادة عادل، بالإضافة إلى مسلسل سيشارك فيه ضمن سباق دراما رمضان القادم وهو مسلسل "وصل أمانة" الذى يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ومن المفترض تصويره خلال الشهر الجاري.

كما ختم على ربيع تصريحاته بأن 2020 سيكون أيضًا العام الأول الذي يشهد وقوفه على خشبة المسرح بعيدًا عن مسرح مصر، وذلك من خلال عمل مسرحي جار التحضير له حاليًا، بهدف عرضه في موسم العيد، وأضاف أنه مثلما يسعد بتلك الأعمال إلا أنه بكل تأكيد لن يطمئن إلا حينما يتم طرحها وتلقى إعجاب جمهوره.

على جانب آخر نشر الفنان على ربيع، صورة له من داخل الحرم المكي، بمناسبة العام الميلادى الجديد، الذى هنأ من خلالها جمهوره وكل شعوب العالم بهذه المناسبة السعيدة، كما علق على ربيع على الصورة بتوجيه رسالة إلى متابعيه قال فيها: "مفيش صورة أحلى من كده أقولكم بيها سنة جديدة سعيدة إن شاء الله.. وكل عام وأنتم بخير على كل الشعوب".

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يشار إلى أن النجم على ربيع، حضر الأسبوع الماضى، العرض الأول لـ فيلم "الفلوس"، بمشاركة صناع الفيلم، وفى مقدمتهم الفنان تامر حسنى، وذلك داخل أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وخلال الحفل هنأ الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد طريقته الكوميدية المعهودة.