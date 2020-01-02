شكرا لقرائتكم خبر عن من ذكريات الثانوية والجامعة.. اعرف مين من النجوم اللى فى الصورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك العديد من النجوم بصورهم مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر صورهم فى مراحل عمرية مختلفة، لا سيما إذا كانت تلك الصور نادرة، حيث شاركت الفنانة نجلاء بدر صورًا خلال تواجدها فى المدرسة والجامعة.









الفنانة نجلاء بدر نشرت 3 صور فى مراحل عمرية مختلفة، الأولى خلال تواجدها فى المدرسة بالصف الثانى الثانوى، أما الأخرى خلال المرحلة الجامعية، حيث علقت قائلة: "هى دى بقى بعد الجامعة مع أصحابي راندا وغادة داليا.. أول سنة بعد التخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة.. أحلى وأجمل أصحاب وأيام.. شايفين الكاميرا اللى على الترابيزة".

أما الصورة الثالثة، خلال فترة المدرسة مرحلة الابتدائى، حيث علقت قائلة: "اوعى وشك بقى وهنا الضربة القاضية مرحلة ابتدائى".

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يشار أن الفنانة نجلاء بدر انضمت إلى فريق عمل مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسرجلال، ومى عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

ويخوض ياسر بالعمل السباق الرمضانى المقبل ويكرر تعاونه مع السيناريست هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى للعام الثانى على التوالى بعدما قدموا "لمس أكتاف" فى رمضان الماضى.

من ناحية أخرى تشارك نجلاء بدر أيضا بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتأليف وإخراج محمد سامى.

كما شاركت نجلاء بدر فى مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب نجلاء بدر كل من: أحمد السعدنى، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى" ومها سليم.