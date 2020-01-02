شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تستعد لتسجيل أغنية جديدة من ألبومها المقبل بعنوان "يا عينى عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة جنات لتسجيل أغنية جديدة من ألبومها المقبل، بعنوان "ياعينى عليك" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمود شريف، ومن المقرر أن يتم تسجيلها في الأيام المقبلة حسبما أكد الملحن محمود شريف لـ"الخليج 365" على أن يتم طرحه بالألبوم، حيث استقرت جنات على أكثر من أغنية فى الألبوم منها "استعجلت" من كلمات على فتحي، وألحان عماد تاج، وتوزيع الموسيقي Jezo

إضافة إلى أغنية "أحلى من الأحلام" من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان وتوزيع أسامة سامي، وأغنية "دموع" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية "حاجة حلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

من ناحية أخرى انتهت النجمة جنات والفنان محمد الشرنوبى من تسجيل تتر مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، والأغنية بعنوان "بطلة حدوتك"، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع وليد شرقاوى، ويشاركهما الغناء بطل العمل أحمد رزق.

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مسلسل "بخط الإيد" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وينطلق عرضه يوم السبت المقبل على شاشة dmc، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

وكان آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتي قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذي شارك في بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.