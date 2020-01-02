هكذا هنأ أحمد حلمي صديقه تامر حسني على فيلم"الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: هنأ الفنان أحمد حلمي، صديقه الفنان تامر حسني، على نجاح فيلمه الجديد "الفلوس"، المعروض حاليا بدور العرض السينمائي، والذي يتصدر إيرادات شباك التذاكر. ونشر حلمي، بوستر الفيلم عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "مبروك يا تيمو الفيلم.. ومن نجاح لنجاح إن شاء الله". فيلم "الفلوس" بطولة: تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.

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