السقا لهنيدي: "قلبك مات".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: أعلن الفنان محمد هنيدي إنه شاهد فيلم "الفلوس" وأعجبه، ليعلق السقا عى تغريدة هنيدي قائلا: "إنت قلبك مات بقى، وبتدخل السينما من غيري" ورد هنيدي على ما كتبه السقا: "هو أنا داخل فيلم انابيلا يا سقا"، ويقصد هنيدي فيلم الرعب "Annabelle Comes Home". Advertisements ونشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة كتب بها: "مبروك فيلم الفلوس تامر حسني، مجتهد جداً جداً بجد براڤو". ورد تامر حسني: "الله يبارك فيك يا استاذ يا كبير يا عسل مبسوط جداً ان الفيلم عجبك واخدت بالك من اختلافي".

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