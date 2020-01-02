فيديو| داليا البحيري: "ربنا قاللي أكبر كلمة بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحدثت الفنانة داليا البحيري عن علاقتها بالله، خلال استضافتها في البرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي.

وقالت البحيري إنها تساءلت إن كان الله يعرفها من بين ملايين البشر ويحبها، مشيرة إلى أنه الإجابة جاءت من الله بأنه يحبها، وكانت أكبر كلمة بحبك ولكنها في صورة درس قاسٍ، وهو فقدانها لابنتها الأولى "خديجة" ووالد ابنتها "قسمت".‏

وأضافت داليا، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، أن ‏حب الله تجسد لها في أكبرة صورة حين أخذ منها ابنتها برغم قسوة الحدث، مشيرة إلى أن ابنتها لو عاشت ‏لتعبت في حياتها.‏

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وأكملت البحيري: "حسيت إن ربنا أخدها عشان هي ترتاح، وعشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي وهي تبقى ‏في مكان أحسن، لأني كنت هتألم في كل مرة بشوفها وبشوف صحابها، لأن هي ما كانتش هتعيش حياة طبيعية، ‏الواحد بيعمل اللي يقدر عليه بس مهما عملتي بيبقى في حاجات أكبر منك".‏

يُذكر أن داليا البحيري، تزوجت للمرة الاولى من رجل الأعمال سعيد جميل، وأنجبت منه طفلة تدعى خديجة، إلا أنها توفيت بعد ولادتها بـ8 أشهر، وتقول عنها، بعد أن توفيت في الشهر التاسع جراء إصابتها بمرض نادر، ووصفت داليا البحيري وفاة ابنتها الأولى خديجة بأنه الحادث الأعظم في حياتها، والذي زلزلها نفسيا.