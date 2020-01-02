نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة بهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أزمة الفنان بهاء سلطان، مع منتجه نصر محروس، التي توسطت فيها الفنانة إسعاد يونس.

وكتب الحلفاوي، ردا على سؤال أحد متابعيه بإمكانيه تدخله في الأمر: "صوت وإمكانيات بهاء سلطان حشدت مناصري الفن الحقيقي للضغط من أجل عودته للساحة من خلال هاشتاج #لا_لاحتكار_بهاء_سلطان، مع اعتراضي على الشتائم التي وردت فيه".

وكانت إسعاد يونس قد وجهت رسالة خلال استضافتها للفنان بهاء سلطان في حلقة من برنامج صاحبة السعادة، ليلة رأس السنة، للمنتج نصر محروس، لحل الأزمة بينهما، وعودة بهاء سلطان للغناء، وهو ما تجاوب معه، وأعلن عبر صفحته على فيس بوك، أنه تواصل مع الفنانة إسعاد يونس تليفونيا، وسيتم لقاء قريبا لحل المشلكة.