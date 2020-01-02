محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور جمعتها مع الفنانات ياسمين رئيس وهنا الزاهد وكندة علوش وهنا شيحة.
ونشرت هنا الزاهد عبر خاصية الاستوري، فيديوهات لها مع الفنانة ياسمين رئيس وهن يرقصن، احتفالا بالعام الجديد، كما نشر ياسمين رئيس صورة ظهرت فيها هنا شحية معهن.
وظهر الفنانات الخمس في الصور بملابس سوداء.
وحرص عدد كبير من الفنانين على نشر صور من احتفالهم برأس السنة الميلادية، عبر حساباتهم على إنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالملابس السوداء والرقص.. 5 فنانات يستقبلن العام الجديد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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