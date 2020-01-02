عايدت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، جمهورها بالعام الجديد، من خلال نشرها صورة لها مع زوجها الممثل السوري تيم حسن عبر انستقرام. وحازت الصورة على أكثر من ٩٠ ألف لايك، فضلاً عن التعليقات المشيدة بالصورة. وعلقت وفاء على الصورة قائلة: يا رب تبقى سنة خير ورضا على الكل، بلادنا وأهلنا وولادنا وحبايبنا وكل من تفاءل وقال أمين، كل سنة وقلوبكم مليانة حب ورضا. Advertisements يذكر ان صور الزوجين تلقى الكثير من التعليقات الايجابية، الا انها تثير احيانا شائعات، كان آخرها مع صورة نشرتها وفاء مع تيم الاسبوع المقبل، فأثارت الشائعات حول حالة وفاء النفسية إذ بدت آثار الدموع في عينيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة رومانسية لوفاء الكيلاني مع تيم حسن في استقبال العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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