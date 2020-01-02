صور لابنة هيفاء وهبي مع ابنتيها تثير معركة مع متابعيها

لم تتوقع زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، أن نشرها صورة لها مع ابنتيها رهف ودانييلا سيثير جدلا ويتحول إلى معركة عبر انستقرام.

وفي التفاصيل، أن زينب شاركت متابعيها صورة جديدة لها برفقة ابنتيها لمعايدة متابعيها بقدوم العام الجديد وعلقت عليها قائلة:حبينا نعيد عليكن أول الناس انشالله تنعاد عليكن بالصحة والسعادة وتكون سنة خير علينا جميعا.

وعادت ونشرت صورة لها من نفس جلسة التصوير اثارت ضجة، بعدما كتبت متابعة تدعى لميس:هلء انتي شو الهدف انو تنشري صورك وصور ولادك ؟؟ازا ما بتحبي امك لش عم تعملي متلا؟؟

لترد زينب عليها: انت مين تتحاسبيني شو اعمل؟؟؟؟ اي مين؟؟

وختمت زينب تغريدتها بهاشتاغ #مطفلة.

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وعادت لميس وأوضحت قائلة: انا من معجبينك عفكرة وبس حبيت اساءل سؤال ..ما تخطيت حدودي ولا عم بحاسبك، إلا أن زينب تجاهلت الرد عليها.

يذكر أن زينب تزوجت في العام ٢٠١٠ وأنجبت بعدهل بسنة ابنتها رهف، واعلنت منذ مدة انها لا تتوق الى الشهرة ولا تعنيها.