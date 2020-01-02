مايا دياب تتألق بفستان أحمر من نيكولا جبران بحفل بالتجمع الخامس

الخميس 2 يناير 2020

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، بصورة من إطلالتها خلال مشاركتها في حفل غنائي بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ضمن مجموعة من الحفلات التي نظمت بمناسبة رأس السنة، وبداية عام 2020، معربة عن أمنياتها بعام سعيد لمصر وشعبها، قائلة: "قد تكون سنة كلها بريق لك.. سنة سعيدة يا مصر.. بتمنالكم سنة حلوة".



وظهرت مايا دياب كعادتها في إطلالة ساحرة بفستان أحمر براق من تصميم نيكولا جبران، وظهر الفستان المقفول من الصدر وبأكمام طويلة، بفتحة طويلة أظهرت ساقها اليسرى، بالإضافة إلى تصميم دقيق من منطقة الخصر أظهر نحافته ورشاقتها، خاصة مع وجود ذيل طويل للفستان.

اعتمدت مايا على تصفيف شعرها الذهبي بشكل غجري منحها المزيد من الإثارة، مع ارتدائها حذاء أحمر مطابق للفستان، وأقراط ماسية أنيقة.

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كانت المغنية اللبنانية هنئت متابعيها بالعام الجديد، من خلال صورة جديدة، ترتدى فيها معطف أبيض أنيق، بياقة كبيرة، مستعينة بجوارب سوداء منقوشة بولكا دوت، وحذاء أبيض مفتوح.

استكملت مايا اطلالتها بنظارة بنية ضخمة، معتمدة على تجميع شعرها بشكل فوضوي في كعكة لأعلى.

وعلقت مايا على صورتها قائلة: "صنعت مود العام الجديد.. قبل نهاية 2019 أتمنى لكم عام سعيد."

كانت مايا دياب قد أنشأت حسابًا جديدًا على انستجرام منذ أيام، حيث نشرت مجموعة من الصور مصحوبة بتعليقات عن البدايات الجديدة التى ربما تسعى لتحقيقها في 2020، يذكر أن مايا دياب إحدى الفنانات اللبنانيات اللاتى يتمتعن بجماهيرية كبيرة في مصر، بسبب تواجدها الفنى والتليفزيونى.