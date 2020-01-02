شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للنجم مينا مسعود يلخص نجاحاته بـ2019 × دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النجم العالمى من أصول مصرية مينا مسعود بالشكر إلى جمهوره، واصفًا أن العام الماضى لا يصدق، وأن ذلك بفضل جمهوره، كما عرض فيديو مدته دقيقتين يخلص فيه أبرز النجاحات له خلال العام الفائت 2019، والتى كان أبرزها نجاح فيلم علاء الدين الذى وصلت إيراداته إلى 874 مليون دولار أمريكى.

النجم العالمى من أصول مصرية مينا مسعود علق على الفيديو قائلاً: "نظرة إلى 2019.. يا له من عام لا يصدق.. وكل ذلك بسببكم يا شباب وفتيات.. شكرا لكم لأنكم أفضل جمهور".

وحقق فيلم Aladdin أو علاء الدين إيرادات فى شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 874 ملايين دولار أمريكى حول العالم، ليسجل الأعلى إيرادًا فى تاريخ ويل سميث السينمائى، وهو ما دفع النجم الكبير لتوجيه كلمة شكر لكل جمهوره فى أنحاء العالم بكل اللغات، حيث قال شكرًا باللغة العربية والروسية والفرنسية وغيرها من اللغات.

Advertisements

الفيلم الذى يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ183 مليون دولار.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.

تدور أحداث الفيلم عن علاء الدين طفل شوارع يعيش فى مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد "آبو"، ليصادف فى المدينة الأميرة ياسمين ويحبها، ويذهب إلى السجن ويتورط فى مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان "جعفر" بمساعدة مصباح غامض.