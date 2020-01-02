شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى مهنًا تامر حسنى بنجاح فيلم الفلوس: "مبروك يا تيمو ومن نجاح لنجاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد حلمى، الفنان تامر حسنى بعد النجاح الكبير لفيلم الفلوس الذى حقق 47 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه ليحتل أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، وكتب الفنان أحمد حلمى: "مبروك يا تيمو الفيلم ومن نجاح لنجاح إن شاء الله" ورد نجم الجيل، قائلاً: "حبيبي يابو الأحلام يا عسل مبسوط جداً أنه عجبك تسلم يا أبو الرجولة".



أحمد حلمى

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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وأحيا النجم تامر حسنى، أول أمس حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وسط حضور ما يقرب من 60 الف شخص، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم، والتى حققت 13 مليون مشاهدة حتى الأن ، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيلاها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.