فنانة سعودية تعلن عن أمنيتها الزواج في 2020.. من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 02:58 صباحاً - لم تتردد فنانة سعودية في الكشف عن امنيتها للعام الجديد 2020 وذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر.
وكتبت ريماس منصور في تغريدة: “وش احلامكم الي تتمنون تتحقق في 2020 ؟ اكتبو لي نقرا احلام بعض ، انا عن نفسي اتمنى ماتنتهى هالسنه الا وانا زوجة وأم لتؤام قولو امين ولكم بالمثل ????????❤️ سنه سعيده عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم .”
وكانت ريماس منصور قد ردت مؤخرا على الهجوم الذي تعرضت له بسبب خضوعها لعمليات تجميل قائلة أن أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ” كونتور ” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.
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