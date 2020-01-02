احمد حلمي ومحمد هنيدي يهنأن تامر حسني!

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 02:58 صباحاً - تلقى الفنان المصري تامر حسني التهاني من عدد من الفنانين بعد بعد النجاح الكبير لفيلم الفلوس الذى حقق 47 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه ليحتل أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية.
فقد كتب أحمد حلمى مهنئا تامر حسني قائلا: “مبروك يا تيمو الفيلم ومن نجاح لنجاح إن شاء الله” ورد نجم الجيل، قائلاً: “حبيبي يابو الأحلام يا عسل مبسوط جداً أنه عجبك تسلم يا أبو الرجولة”.
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