هنا الزاهد تسخر من زوجها وحماتها تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها في صورة جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هنا ظهرت في الصورة مع فهمي، وكتبت معلقة: «كل سنة وانت طيب يا قردي شكلك كفتة باللبن»، فرد فهمي وكتب: «شكلي متسول».

تدخلت السيدة “ليلى العطار” والدة أحمد فهمي في التعليقات قائلة: “ده حبيبي” لترد عليها هنا الزاهد: “ما ‏اختلفناش بس هو في الصورة كفتة”، لتمازحها حماتها قائلة: “بنت... برده حبيبك”.

يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم.

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هنا الزاهد تعرضت لأزمة صحية بعد زواجها مباشرة وأثناء قضائها شهر العسل، حيث تعرضت لآلام شديدة في المعدة، وقالت إن زوجها جرى بها في الشارع ليصل بها إلى المستشفى.

الفنانة المصرية تعرضت بعد ذلك لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها السابق، والذي كانت تعتبره بمثابة والدها.

أحمد فهمي تزوج مرتين قبل الفنانة هنا الزاهد، حيث ارتبط أولا بشهد رمزي، شقيقة شريف رمزي، والتي انفصل عنها بعد ذلك ليتزوج من منة حسين فهمي، وانفصل عنها أيضا.

علاقة هنا بفهمي كانت غير متوقعة للجمهور، وخاصة أن قصة حبهما بدأت سريعا بعد طلاقه من منة حسين فهمي.

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