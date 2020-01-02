مقالب إيهاب توفيق في أصدقائه وتعليقه على رقصة حسن الرداد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، عن المقالب التي كان يقوم بتنفيذها في أصدقائه وذلك في بداية حياته الفنية.

إيهاب توفيق، قال خلال لقائه في برنامج “حديث المساء”، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه كان يقلد أصوات البنات في الصغر، و كان يتصل بأصدقائه على أساس أنه فتاة.

وأضاف أن الاتصال كان يتم على التليفون الأرضي، وأنه كان يعطي المواعيد لـ أصدقائه وينزلون ولا يجدون أحدًا، مشيرا إلى أنه تعرض لمقلب في بداياته الفنية، وذلك في حضور الفنان حميد الشاعري.

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وأكد أن المقلب الذي نفذ فيه يعتبر الأقل بالنسبة لـ المقالب التي نفذت في غيره.

كما تحدث خلال الحلقة عن رقص الفنان حسن الرداد، على أغنية “داني”، في فيلم “زنقة ستات”، قائلًا، إن أغنية “داني” عادت لأذهان الناس بعد تمثيل الفنان حسن الرداد لدور معلم الرقص “ظاظا” في الفيلم، ومن الغريب أن حسن هو اللي يعمل كده، ولم أتخيل أنه يعمل كده، فأنا أعرفه هادي ورزين، ولما شوفته مصدقتش إن ده حسن الرداد.

يذكر أن إيهاب توفيق أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة رأس السنة، وذلك تحت عنوان “ليالى المحروسة”، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ىل الشيخ، ووقدم إيهاب توفيق خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة “الأسمرانى”.