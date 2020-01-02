سلمى رشيد تستقبل 2020 بين أحضان مولودها.. صورة مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة المغربية سلمى رشيد محبيها بحلول العام الجديد، وفاجأتهم بصورة جديدة لمولودها الأول «ينيس».

نجمة Arab Idol لم تحيي حفلات غنائية ليلة رأس السنة، وفضلت استقبال العام الجديد في أجواء عائلية، خاصة أن 2020 يمثل أول عام تستقبله الفنانة كأم مع مولودها الأول، وقد نشرت سلمى صورة مؤثرة ظهرت فيها نائمة بين أحضان صغيرها، كتبت معلقة عليها: «أجمل بداية لسنة 2020».

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فانز وأصدقاء سلمى من داخل الوسط الفني تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة الشابة بالعام الجديد، متغزلين في جمال صورتها مع مولودها، متمنيين للأخير حياة سعيدة، كما توقع الكثيرون أن يكون ينيس أكثر شبهاً لوالدته، حيث كشفت الفنانة لأول مرة عن جزء من وجهه.

يُذكر أن سلمى رشيد المتزوجة من رجل أعمال مغربي لم تكشف عن هويته، رُزقت بمولوها الأول «ينيس» أكتوبر الماضي، وفي الوقت الذي نشرت فيه صوراً تجمعها به، لم تكشف عن ملامحه بشكل كامل حتى الآن.

من ناحية أخرى طرحت سلمى مؤخراً كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح أغنية باللهجة المصرية، كما تنوي تصويرها على طريقة الفيديو كليب.