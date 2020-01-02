سارة نخلة تكشف تفاصيل جلسة صلح بينها وبين زوجها وهروبه بعدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، تفاصيل أزمتها الأخيرة مع زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، بعد حكم المحكمة لها بمبلغ 10 آلاف جنيه نفقة شهرية لها قابلة للزيادة.

سارة نخلة، قالت في تصريحات صحفية: “والله العظيم ما كنت عايزة اكتب حاجة وحكم النفقة من إمبارح، لكن صحيت الصبح لقيت مامته منزلة بوست بتقول ميرسي للقضاء وإن دعوة الطلاق للضرر اترفضت، طيب ما طبيعي تترفض، لإني قولت عايزة أعمل خلع وبدلنا الورق، ومكلمناش في الحوار ده”.

وأضافت: “لسه فيه استئناف، وبعدين ثواني ما ده القضاء اللي انصفني وحكم على ابنها بسنتين وهو رفض يديني فلوسي وهربان”.

وعن تفاصيل جلسة الصلح بينهما قالت: “قعدنا واتكلمنا وقالي مش هدفع الفلوس دي، قلتله لا أنا عايزة الفلوس وعايزاك تحاسبلي المحامي، قالي لا وركب دماغه وقالي روحي اشربي من البحر واعملي اللي إنتي عايزاه، فكملت في الدعاوي القضائية زي منا، وهو هربان”.

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واستطردت: “هيفضل هربان كام سنة 4 أو 5 سنين؟ أكيد مش هيفضل هربان على طول”.

وعن قيمة المبلغ الذي تطالب به زوجها، قالت سارة نخلة: “250 ألف جنيه قيمة وصل الأمانة، وأتعاب المحاماة 100 ألف جنيه، وبخلاف النفقة والمقدم والمؤخر ونفقة المتعة”.

واختتمت سارة نخلة، حديثها قائلة: “أنا مكملة، ومن الأول قلتله طلقني على إبراء واديني فلوسي كبر دماغه سنتين، لكن أنا دلوقتي هكمل طلاق للضرر وهعمل استئناف”.

وتزوجت سارة نخلة من الفنان أحمد عبدالله محمود، في عام 2015، ودخلت في خلافات معه منذ عام ونصف تقريبا، وشهدت ساحات المحاكم أكثر من قضية بين الطرفين أبرزها اعتداء وسرقة وطلاق ونفقة وخلع.