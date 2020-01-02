نسرين أمين تستهل 2020 بجولة تسوق مع شيماء سيف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأت الفنانة المصرية نسرين أمين العام الجديد بجولة تسوق برفقة الفنانة المصرية شيماء سيف.

نسرين شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها مع شيماء سيف، وكتبت: «أحلى تسوق في 2020 مع أحلى شيمو».

الحقائب التي ظهرت في يد نسرين أمين في الصورة كشفت عن كثرة المشتروات التي دفعت ثمنها، وتلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات على الصورة من قبل جمهورها.

وتنوعت اختيارات الجمهور في الاحتفال بالعام الجديد، فالبعض فضل الذهاب لأداء مناسك العمرة في الحرم المكي، بينما حرص البعض الآخر على الذهاب للخارج للاستمتاع بأجواء الكريسماس هناك، كما فضل البعض أيضا الاحتفال في المنزل في جو عائلي.

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يشار إلى أن آخر أعمال نسرين أمين مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك” وقصة “ع الهادي يا زبادي” من بطولة نبيل عيسى، ومدحت تيخا، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي، من تأليف عمرو ‏ياسين وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

نسرين أمين دخلت في حرب تصريحات مؤخرا بينها وبين المخرج محمد سامي، حيث قال سامي إنها ليست بطلة، وأنه لا يوجد مقارنة بينها وبين زوجته الفنانة مي عمر، وأن المقارنة بينهما مثل المقارنة بين الفنانة فاتن حمامة والفنانة زينات صدقي.

كما حرصت على الرد وأشارت إلى أن تاريخها الفني مشرف، وأنها لم تستخدم الواسطة للوصول إلى أي بطولة أو مكانة فنية لا تستحقها.

الفنانة ياسمين صبري دافعت عن الفنانة نسرين أمين وقالت إنها «ست البنات»، وبدأ خلاف محمد سامي مع نسرين أمين أثناء تصوير مسلسل «الأسطورة»، حيث قالت نسرين إن سامي انحاز لزوجته واقتطع من مساحة دورها لصالحها.