محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بالعام الجديد مع خطيبته والفنانين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لأول مرة، احتفل الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز بالعام الميلادي الجديد برفقة خطيبته.

محمد عبدالعزيز شارك جمهوره في صورة له برفقة والدته، وخطيبته، وعدد من الفنانين، وكتب معلقاً: « يا رب دايماً متجمعين على خير، أمى و أخويا و زوجة أخويا و عمى و إبن خالتى و إنضمام خطيبتى لأول مره فى إحتفال عائلى مع أهلى و أصدقائى و حبايبى و إخواتى».

الفنان المصري أضاف: « كل سنه و حضراتكم جميعاً بألف خير و ربنا يجعلها سنه خير علينا جميعاً يا رب إن شاء الله... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا».

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محمد تلقى عدد كبير من التهاني والتعليقات من قبل جمهوره عبر حسابه على «أنستجرام»، وظهر في الصورة كريم محمود عبدالعزيز، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، كريم فهمي وزوجته.

الفنان الشاب أعلن خطوبته للمرة الأولى في يناير الماضي، ونشر صورة له مع خطيبته، أما مقبرة والده الفنان محمود عبدالعزيز.

نجل الساحرعلق قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم بعد مباركة الحاج والدى العزيز الغالى محمود عبدالعزيز و الحاجه والدتى العزيزه جيلان زويد و ابنى الكبير واخى الاصغر كريم محمود عبدالعزيز وباقى الاهل الاعزاء قررت ان أعلن للجميع فى يوم ١/١/٢٠١٩ انه تم بحمد الله اللهم اكرمنا وبارك لنا واكتب لنا الخير».