مايا دياب تحذف كل صورها على انستجرام وتبدأ عامها الجديد بـ«بالطو وشراب».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة مايا دياب متابعيها عبر تطبيق انستجرام مع دخول العام الجديد، وحذفت كل صورها بشكل صدم فانز الفنانة اللبنانية، خاصة أنها لم تفسر سبب اتخاذها هذه الخطوة.

مايا اكتفت بنشر صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وفيها ظهرت مرتدية «بالطو» أبيض مع جوارب سوداء شفافة، كما ارتدت نعال أبيض ذو كعب عالي، ولملت شعرها بتسريحة عفوية، وهي الطلّة المثيرة التي اختارت أن تبدأ بها الفنانة عام 2020، وارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «الوقت ليس متأخراً لبدايات جديدة».

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في نفس الوقت، حرصت مايا على مشاركة الفانز أجواء سهرة رأس السنة التي احيتها في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة بمشاركة النجم المصري محمد حماقي، حيث اختارت الفنانة للحفل فستان أحمر براق ذو شق مثير، مسدلة شعرها بتسريحة مجعدة ضاعفت جاذبية إطلالتها، وقد الهبت الفنانة الحفل بباقة من أجمل أغانيها الحماسية والتي تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء.

يُذكر أن مايا دياب شاركت مؤخراً في مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.

أغنية «ربع ساعة» كانت آخر ما طرحته مايا، وهي باللهجة المصرية، وتنتمي إلى اللون الشعبي الراقص، وهي من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريكا وتوزيع أنور عمر.