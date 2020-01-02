دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ونجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الخامس مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، وعدد من نجوم الفن، وذلك فى منزل الفنان محمد محمود عبد العزيز.

الحفل شهد حضور الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، والفنان هشام ماجد وزوجته، والفنان كريم فهمي وزوجته، والفنان شيكو.

دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص بموقع “أنستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرا على اليوم الجميل أشقائى كريم ومحمد محمود عبد العزيز أما زوجي رامي رضوان لا يمكنني شكرك بما يكفي لأنك جعلتني سعيدة فى مثل هذا اليوم المميز أحبك جدا”.

محمد محمود عبد العزيز رد على كلام دنيا، بقوله: “أنتي أختنا يا دودو ورامي أخونا ومرحب بك دائمًا في منزلك، بين إخوانك وأخواتك .. سنة جديدة سعيدة وأتمنى لك عيد ميلادًا عظيمًا وحياة مليئة بالسعادة دائما يارب ان شاء الله”.

Advertisements

وكتب الفنان كريم محمود عبدالعزيز: “كل سنة وأنت طيبة يا دودي دايماً ناجحة ومكسرة الدنيا وبخير وربنا يخليكم لبعض كلكم”.

وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قد احتفلت مؤخرا بالكريسماس برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وعدد من الفنانين.

دنيا شاركت جمهورها في صور من الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت الأجواء الطريفة خلال الاحتفال، وارتدت هي وزوجها «الطراطير»، والتقطت صورة لها برفقة بابا نويل.

الحفل حضره أيضا الفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته وشقيقه الفنان محمد محمود عبدالعزيز والفنان كريم فهمي وزوجته.