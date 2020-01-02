أحمد الفيشاوي يحتفل برأس السنة بالفسيخ والبصل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بليلة رأس السنة بأكلة خاصة نشر فيديو لها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أحمد الفيشاوي، نشر فيديو لأكلته المكونة من “الفسيخ والبصل”، وعلق عليه قائلًا: “احتفالي بليلة رأس السنة”، وحصد الفيديو على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنى بعضهم مشاركته بينما استنكر البعض تناوله ليلة رأس السنة.

من الناحية الفنية يستعد أحمد الفيشاوي، لعرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”، والذي يشارك في بطولته كل من هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وغيرهم.

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الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني، وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، والفيلم بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.

وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.

وكان أخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم “ولاد رزق 2”، و يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.