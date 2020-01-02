أحمد السقا: خايف أموت مالقيش حد يدفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السقا، أهم الألقاب التي يحبها وسبب قربها لقلبه وذلك للمرة الأولى.

أحمد السقا، قال خلال لقائه في برنامج Its Show Time، والذي تقدمه زوجته الإعلامية مها الصغير، إنه يحب من ألقابه لقب “رجل الناس”، لأنه يعني أنه قريبًا من جمهوره.

وأضاف، أنه يطلق عليه في الوسط الفني، لقب “تربي الوسط الفني” لأنه دائما يتواجد في جنازات الفنانين، ويساعد في مراسم الدفن.

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وخلال الحلقة، مازح أحمد السقا زوجته، قائلًا، إنه يشعر أنه عند وفاته لن يجد من يدفنه وسيضعونه في الميكرويف.

وكان الفنان أحمد السقا، قد نال هذا اللقب، بعد قيامه بدفن الفنان الراحل أحمد رمزي، والذي دفن في منطقة الساحل الشمالي، مكان إقامته حيث أنه كان الفنان الوحيد الذي قام بالمشاركة في جنازته وهو من قام بفتح قبره وإنزاله فيه وذلك نظرًا لأن نجل الفنان الراحل من ذوي الهمم وله ابنة واحدة فقط.

كما قام أحمد السقا، بإنزال جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إلى قبره وذلك بشكل مفاجئ لكل زملائه، ويعتبر هو الفنان الوحيد الذي يشارك في عملية الدفن.

يذكر أن السقا يصور حاليا فيلمه “العنكبوت” ويشاركه في البطولة منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.